Сексуальная Леся Никитюк похвасталась упругой попой (фото)

Шоу-бизнес

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» и «Кто сверху?» на Новом канале Леся Никитюк, которая ранее засветила голую пятую точку в Барселоне, опубликовала новое пикантное фото в Instagram.

Под постом ведущей активно комментируют ее новое фото.

«Каменских намбе 2», — написал один из пользователей.

«Я влюбился в Вашу попу, кто же Вы по гороскопу)))», — добавил другой.

«Целюлитная Д2С, зато чувство юмора хорошее», — написал еще один.

Как писали «ФАКТЫ», ранее телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительное фото, на котором позирует на берегу реки лишь в одном экстремально коротком платье-пиджаке. Наряд едва прикрывает ягодицы Леси и открывает ее длинные стройные ножки.

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