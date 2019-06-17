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Сексуальная Леся Никитюк похвасталась упругой попой (фото)
Ведущая шоу «Кто против блондинок?» и «Кто сверху?» на Новом канале Леся Никитюк, которая ранее засветила голую пятую точку в Барселоне, опубликовала новое пикантное фото в Instagram.
Под постом ведущей активно комментируют ее новое фото.
«Каменских намбе 2», — написал один из пользователей.
«Я влюбился в Вашу попу, кто же Вы по гороскопу)))», — добавил другой.
«Целюлитная Д2С, зато чувство юмора хорошее», — написал еще один.
Как писали «ФАКТЫ», ранее телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительное фото, на котором позирует на берегу реки лишь в одном экстремально коротком платье-пиджаке. Наряд едва прикрывает ягодицы Леси и открывает ее длинные стройные ножки.
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