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Родители оставили троих детей без присмотра: полицейский чудом спас младенца от гибели
В Кропивницком (Кировоградская область) полицейские спасли младенца, который запутался в веревке, привязанной к кровати. Ранее в Киеве патрульные полицейские спасли женщину, тонувшую в озере Тельбин.
Как сообщают в МВД Украины, в Александрийский отдел полиции позвонили местные жители, которых встревожили детские крики на территории одного из домовладений. Наряд группы реагирования патрульной полиции, прибывший на вызов, установил, что во дворе дома находятся малыши в возрасте 2 и 3 лет, за которыми из взрослых никто не смотрел. А в доме кричал еще один ребенок.
«Один из полицейских зашел в помещение и увидел, что веревка, которой к детской кровати была привязана игрушка, находилась на шее ребенка и уже начала затягиваться. Сориентировавшись в ситуации, полицейский распутал веревку и вызвал скорую помощь», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернополе полицейский спас четырехлетнюю девочку, которая стояла на подоконнике открытого окна и звала на помощь. Ребенок плакал, поскольку остался дома один и испугался.
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