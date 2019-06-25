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Сергей Бабкин умилил сеть заботой о новорожденном сыне (фото)

13:30 25 июня 2019 14
Сергей и Снежана Бабкины с новорожденным сыном
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Жена известного музыканта Снежана родила третьего ребенка в Киеве и после выписки из роддома отправилась домой в Харьков, где семья проживает в просторном частном доме. Пока старшие дети Артур и Веселина в лагере, Сергей помогает жене заботиться о новорожденном сыне Елисее. Снежана поделилась трогательными снимками счастливого отца с малышом.

Еще одним снимком в сети поделился сам Сергей, он стоит на фоне коляски, а на руках держит домашних любимцев — котов.

Лицо мальчика суруги пока не показывают. Напомним, для Снежаны Елесей стал третьем ребенком. Ранее она говорила, что малыш с редким именем приснился ей еще четыре года назад. У Сергея также есть старший сын от первого брака.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывшая солистка «ВИА-Гры» Санта Димопулос поделилась воспоминаниями о тяжелых первых родах и призналась, что второго ребенка будет рожать в госпитале в Монако.

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