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В Австрии начался суд по делу Фирташа
Во вторник, 25 июня, Верховный суд Австрии начал слушание апелляции украинского олигарха Дмитрия Фирташа на решение об его экстрадиции в США.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», кроме самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев и бывший банкир Денис Горбуненко.
Адвокаты Фирташа отмечают, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять не суд, а федеральный министр юстиции Австрии.
Напомним, Дмитрий Фирташ является одним из самых богатых людей Украины. В частности, ему принадлежат почти все украинские облгазы, предприятия металлургического комплекса и другие крупные компании.
Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Выдачи Фирташа одновременно добиваются правоохранительные органы США и Испании, подозревающие олигарха в подкупе чиновников для получения доступа к титановым месторождениям в Индии и отмывании «десятков миллионов евро незаконного происхождения».
Сначала суд согласился выдать Фирташа, однако затем отпустил под залог в $ 125 млн. Впоследствии суды Австрии отказали в экстрадиции олигарха, отмечая, что дело против олигарха — политическое.
21 февраля 2018 года Фирташа снова арестовали после того, как суд удовлетворил жалобу прокуратуры об экстрадиции олигарха в США.
Как сообщали «ФАКТЫ», в мае на дне рождения олигарха в Вене были замечены влиятельные украинские политики и бизнесмены, среди которых народные депутаты Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Иван Мирный, Михаил Папиев, Иван Фурсин и бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы.
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