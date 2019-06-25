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За переговоры с Россией и автономию Донбасса: появились свежие данные о настроениях украинцев
40,4% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией ради установления мира на Донбассе, а 49,5% опрошенных готовы ради прекращения войны поддержать решение о предоставлении автономии в составе Украины ныне неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг».
В опросе, который проводился в период с 13 по 21 июня, приняли участие 3 тысячи граждан Украины.
Категорически против прямого диалога с Путиным были 10,4% опрошенных, еще 8,3% были скорее против.
Что же касается возможности предоставления автономии отдельным районам Донбасса, то 37% украинцев полностью поддержали вариант предоставления этим территориям особого статуса, еще 12,5% опрошенныъ поддержали бы такой вариант «скорее всего». Напротив, тех, что выступают за продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем, оказалось 18,2%.
Общенациональный опрос населения проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.
Напомним, опрос общественного мнения, проведенный в Украине перед вторым туром выборов президента, показал, что украинцев больше волнуют высокие тарифы, чем война на Донбассе. Одновременно 27% россиян хотят, чтобы оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей «стали частью РФ».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?