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Скандал с возвращением России в ПАСЕ: парламентарии выдвинули ультиматум
Парламентская Ассамблея Совета Европы в понедельник, 24 июня, приняла резолюцию о равенстве всех членов организации, которая предусматривает поправки в регламент работы Ассамблеи и запрещает лишать делегацию любой страны права голоса. Таким образом Россию вернули возможность возвратится к полноправному участию в работе Ассамблеи, утерянному после аннексии Крыма.
Между тем, российская делегация уже выдвинула ультиматумы Ассамблее. Так, в комментарии российскому «Интерфаксу» глава делегации Петр Толстой сказал, что в независимости от решения комиссии ПАСЕ, последнее слово будет за россиянами.
По его словам, если в докладах об оспаривании полномочий российской делегации будет хоть малейшее ограничение, делегация «встанет и уйдет».
«Это формальная процедура, но мы будем следить за тем, как будет развиваться работа в комиссии, куда были отправлены доводы противников РФ, и дальше будем смотреть, каково будет решение — оно будет принято завтра во второй половине дня. В зависимости от того, каким оно будет, мы примем решение — оставаться дальше российской делегации в ПАСЕ, или нет», — заявил Толстой.
Напомним, 25 июня Россия подала заявку на участие в работе ПАСЕ. Однако Украина, Грузия и Великобритания, оспорили полномочия российской делегации. Пересмотр полномочий состоится 26 июня.
Как сообщали «ФАКТЫ», украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовала за прекращение работы в организации. Это решение касается участия в работе сессии, за исключением вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.
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