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ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации, — Геращенко
Первый вице-спикер украинского парламента, член делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«За возврат российской делегации 118. Украина, британцы, грузины, страны Балтии, поляки — были против. Нас — меньшинство. Но нам не стыдно. Мы не предали принципы СЕ», — пишет Ирина Геращенко.
Напомним, что своим голосованием Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи.
Согласно принятому документу в правила работы ПАСЕ будет добавлена формулировка, гласящая, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».
Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет «пригласить парламенты государств — членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее, направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии».
Напомним, что в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех из руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. 17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран — членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России. 3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно утвержден непосредственно ПАСЕ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы ослабит организацию и подорвет ее правила.
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