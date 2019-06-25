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Украина подала протест в ПАСЕ по поводу России
В Страсбурге (Франция) состоятся слушания по полномочиям делегации России, которой ПАСЕ дала возможность вернутся в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
«Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям — в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала ассамблеи и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы. А их подружке — Скабеевий (пропагандистка Ольга Скабеева. — Ред.) — не могла не процитировать Парубия: «Сгинь, нечисть», — написала на своей страничке в социальных сетях первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
А народный депутат Украины Владимир Арьев добавил, что опротестование сделано на двух основаниях, но не уточнил, каких именно.
В то же время брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк в своем Twitter написал, что наиболее интересным аспектом решения, которое позволяет России вернуться в ПАСЕ, является тот факт, что 4 из 18 членов их делегации находятся под санкциями Евросоюза.
The most interesting aspect of the decision that will allow #Russia to return to PACE is that 4 out 18 in their delegation are sanctioned by the EU. The examination of the delegation’s credential starts at 10.00. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 июня 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поразила позиция депутатов Нидерландов, которые проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, невзирая на заявление международной следственной группы по делу о крушении МН17 на Донбассе летом 2014 года.
Еще до голосования в ПАСЕ фонд «Авиакатастрофа», который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17 во временно оккупированном Донбассе, потребовал не допустить возвращения стране-агрессору России права голоса.
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