Сбежал в растерянности: в Днепре мужчина оконфузился при попытке ограбить кредитное учреждение

Происшествия

В Днепре вооруженный молодчик ворвался в офис компании по выдаче быстрых редитов на улице Богдана Хмельницкого и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему все деньги.

После того, как юноша услышал отказ, он растерялся и убежал, сообщает Информатор.

Так, парень вначале достал из сумки пистолет, направил в сторону одной из сотрудниц и приказал ей открыть сейф. Делать этого девушка явно не собиралась, поэтому сначала пыталась доходчиво объяснить, что делать этого не будет, а потом просто сказала, что у нее нет ключей. Осознав, что миссия провалена, парень расстерялся и выбежал из помещения.

Правоохранители изъяли запись с камер видеонаблюдения и по приметам в скором времени установили личность грабителя. Им оказался 18-летний местный житель. Оружие, которым угрожал молодой человек, изъяли и направили на экспертизу.

Зажержанному уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 187 (разбой). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Парню грозит до семи лет лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Краснокутском районе на Харьковщине неизвестные в балаклавах совершили разбойное нападение на дом бизнесмена в селе Павловка. Они проникли в дом через окно ночью, а затем, угрожая мужчине и его супруге пистолетом, связали их и завладели крупной суммой денег в гривнях и долларах США — суммарно около миллиона гривен.

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