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Наглое ограбление под Харьковом: бандиты в балаклавах и с оружием вынесли из дома миллион
В Краснокутском районе на Харьковщине неизвестные в балаклавах совершили разбойное нападение на дом бизнесмена в селе Павловка. В ночь на 17 июня они проникли в дом через окно, а затем, угрожая мужчине и его супруге пистолетом, связали их и завладели крупной суммой денег в гривнях и долларах США — суммарно около миллиона гривен.
Так, заявитель сообщил о краже у него 40 тысяч долларов, 80 тысяч гривен, ювелирных изделий и трех мобильных телефонов.
После того, как бандиты покинули дом, супруги смогли освободиться и сообщили об инциденте полиции.
Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в пресс-службе Харьковского областного управления Национальной полиции Украины.
В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Это означает, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в середине марта в Звенигородке Черкасской области грабитель ворвался в дом предпринимателей и смертельно ранил их.
А в начале марта в Черкассах был жестоко убит предприниматель Владимир Сотников, который занимался аграрным бизнесом.
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