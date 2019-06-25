Катерина Кухар и Александр Стоянов перенесли свадьбу: в чем причина

Шоу-бизнес

Знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которые после десяти лет совместной жизни оформили отношения в США, планируют отгулять настоящую свадьбу в Украине. Катя уже и примерила наряд невесты на страницах глянцевых журналов, выбирала новые образы, спрашивая совета подписчиков в соцсетях, а вот бракосочетания по украинским законам все никак не устроят. Виной тому — плотный гастрольный график артистов. Они уже несколько раз переносили дату свадьбы. И сейчас наверняка не могут сказать, когда она состоится.

«На самом деле, мы эту приятность немного оттягиваем. Она 100% будет в Киеве, но с датой есть небольшие сдвиги, потому что у нас очень плотный балетный график. Мы планировали сначала на сентябрь, а сейчас плавно передвинулись на ноябрь», — признался в эфире «Ранку з Україною» Александр Стоянов.

Катерина не скрывает, что мечтает о торжестве в Украине и рассказала забавную историю о кольцах, которая произошла с ними в Америке.

«Когда мы расписывались в Америке, он себе сделал кольцо из японской ребристой шпильки. Оно получилось с торчащими иголочками и выглядело, как терновый венок. И он сказал, что это как жизнь со мной. Я обычно не ношу свое колечко, с которым он много лет назад делал мне предложение, но тогда взяла. И когда на подушечках нам выносили их на сцену, было мое роскошное кольцо с бриллиантом в виде сердца и рядышком лежала его несчатненькая закрученная проволочка с терновыми венками. Теперь я понимаю, почему», — рассказала Катерина Кухар каналу «Украина».

Напомним, солисты национальной оперы Украины познакомились в балетном зале, когда педагог Элеонора Стебляк и поставила их в пару в спектакле «Ромео и Джульетта». Чувства на сцене переросли в реальные.

«Не влюбиться в Сашу было невозможно. Он был внимательным партнером, терпел мои капризы, поддерживал, когда плакалась в жилетку, таскал мне пирожные и делал массаж ног. Я так привыкла к такому бережному отношению, что даже начала удивляться, а почему он не обращает на меня внимания как на женщину? Мое самолюбие было задето.

Потом он открыл свои чувства, признался, что давно был влюблен, просто вынашивал хитрый план, ждал, когда я созрею. Саша пригласил меня в ресторан, достал коробочку и просто спросил: «Пойдешь за меня?» Штамп в паспорте мне не нужен, а вот кольцо очень нравится. Мы так и не расписались официально, но венчались в церкви", — рассказывала ранее Катя в интервью.

Супруги воспитывает сына Тимура и дочь Настю.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица и актриса Алина Гросу отгуляла свадьбу на роскошной вилле в Италии.

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