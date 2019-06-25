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Как тратили деньги в семье Вернадского, изображенного на 1000-гривневой купюре
Сегодня темой дня стало появление 1000-гривневой купюры с портретом выдающегося ученого, основателя и первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, а также обсуждение точности его цитаты на банкноте: «Я вірю у величне майбутнє України», которая в оригинале будто бы звучит несколько иначе: «Я вірю у велике майбуття і України, й Української академії наук…».
Интересно, а как бы сам Владимир Вернадский отнесся к тому, что его портрет поместили на самую ценную банкноту в Украине? Конечно, этого мы никогда не узнаем. Однако «ФАКТАМ» удалось разыскать за границей правнучатую племянницу Владимира Ивановича Марию Любощинскую и расспросить о том, как ученый, идеи которого опередили время, относился к деньгам и прочим материальным благам, каким человеком был в быту.
— Быт семьи был довольно непритязательным, — рассказала Мария Любощинская. - Вернадские практически никогда не покупали дорогие вещи. Дочь Владимира Ивановича Нина вспоминала, что, когда тратила больше принятого на покупку одежды, это расстраивало мать. Только на приобретение книг в семье денег не жалели. Питались тоже довольно просто. Любили кременчугский борщ и клюквенный кисель.
По словам Марии Любощинской, Владимир Вернадский очень любил Украину. Он прожил долгую счастливую жизнь, сделав в науке открытия, опередившие ее развитие на века вперед.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» внучатая племянница Наталья Фокина рассказала о том, каким запомнила Владимира Вернадского.
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