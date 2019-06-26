Вслед за мамой: 18-летняя дочь Веры Брежневой показала изящную фигуру в бикини

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева часто демонстрирует идеальную фигуру в коротких юбках и купальниках. И ее старшая дочь Соня Киперман, очевидно, решила не отставать от своей знаменитой мамы: на днях девушка опубликовала снимок в черном бикини и темных очках на фоне деревьев и голубого неба. Об этом пишет Woman.ru.

На фото 18-летняя девушка продемонстрировала впечатляюще тонкую талию.

Соня прокомментировала свой снимок словами: «Может быть, в этот раз не удалят».

Таким образом девушка намекнула на то, что недавно одно из ее фото показалось администраторам Instagram слишком откровенным, и они удалили его.

Фолловеры оценили фото Сони.

«Какая худышка! Поделись секретом», «Соняша, красивая!», «Детка, ты классно выглядишь», «Сонечка будет как мама: чем старше, тем красивее!», «Какая худышка! Поделись секретом», «Соня, это просто вау. Ты красотка!», «Красивая фигура!», — восхищаются подписчики.

Как известно, несколько дней назад Вера Брежнева тоже продемонстрировала фигуру в купальнике, опубликовав соблазнительное видео. В ролике 37-летняя певица выныривает из бассейна в черном бикини и стильных солнцезащитных очках.

Сравнивая оба поста, многие пользователи отмечают, что старшая дочь Веры Брежневой очень похожа на нее

Как известно, Соня — дочь Брежневой от Виталия Войченко. Влюбленные прожили в незарегистрированном браке несколько лет, а потом расстались, когда девочке не было и года. Соня не стала певицей, как ее знаменитая мама. Девушку больше привлекает модельный бизнес. В 14 лет она дебютировала на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а позже представила коллекцию украинского дизайнера Анны Карениной на Неделе моды в Нью-Йорке.

У Сони есть младшая сестра Сара, которой в этом году исполнится 10 лет. Отец Сары — украинский бизнесмен Михаил Киперман, с которым Вера Брежнева состояла в браке до 2012 года. Соня считает бизнесмена своим отцом и носит его фамилию.

В 2015 году Вера Брежнева тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Вера Брежнева посетила Америку ради торжественного события в жизни ее старшей дочери: Соня закончила учебу в Ojai Valley School и получила диплом, о чем с большой гордостью сообщила звездная мама. Вера лично присутствовала на выпускном дочери и не стеснялась проявлять эмоции в такой трогательный момент. Она призналась, что не могла сдержать слез, глядя на повзрослевшую Соню.

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