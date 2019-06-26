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Из-за денег должны отказаться от патриотизма? Кикабидзе мощно ответил россиянам по поводу Грузии
Известный артист Вахтанг Кикабидзе принял сторону протестующих в Грузии. Он считает, что правительство получило то, что заслужило, угождая Кремлю. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.
«Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!», — возмутился он.
Кикабидзе не видит трагедии в том, что Грузия из-за обострения отношений с Россией потеряет 1 млн. 700 тыс. российских туристов.
«Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?», — спросил он.
Отметим, что Вахтанг Кикабидзе не посещал Россию после нападения РФ на Грузию в 2008 году. Он также отказался от российского ордена «Дружбы», которым его наградил тогдашний президент России Дмитрий Медведев за месяц до начала военных действий.
В октябре 2014 года, после оккупации Крыма и агрессии РФ на востоке Украины, Кикабидзе назвал Владимира Путина «политиком черной силы» и «захватчиком».
Как писали «ФАКТЫ», на днях депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Гаврилов, который, заняв место спикера в зале заседаний грузинского парламента в Тбилиси, спровоцировал массовые протесты в столице Грузии, был вынужден под охраной бежать из гостиницы «Рэдиссон Блу Иверия».
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