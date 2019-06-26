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В Украине отменили обязательный арест для подозреваемых в госизмене: сеть вскипела от возмущения
Для подозреваемых в одном из самых тяжелых преступлений против государства — государственной измене — Конституционный суд Украины отменил обязательный арест, удовлетворив конституционные жалобы, поданные, в частности, народным депутатом Надеждой Савченко, которая является фигурантом дела о подготовке теракта.
«Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным), положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109−1141, 258−2585, 260, 261 Кодекс», — говорится в решении суда.
Судьи решили, что содержание под страже является «исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер не сможет предотвратить риски»
Решение КС очень эмоционально прокомментировала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. «Норма КПК об избрании меры пресечения подозреваемым в государственной измене или террористических действиях только в виде содержания под стражей не соответствует Основному Закону. Так решил Конституционный суд Украины! Завтра выпустят всех?» — написала она в Twitter.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший депутат-регионал Александр Ефремов, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, внесен в партийные списки «Оппозиционного блока» на досрочных парламентских выборах.
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