Можно убиться: в Виннице разметку велодорожки нанесли прямо поверх ям (фото)

Общество и люди

В Виннице сделали хорошее дело — на улице Воинов-интернационалистов полосу для велосипедистов обозначили яркой краской, но местами ее нанесли на огромные ямы, что весьма опасно для двухколесного транспорта. Ранее в Закарпатье в ДТП из-за ямы на дороге попал заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Так, городской голова Сергей Моргунов на своей страничке в социальных сетях показал новые велодорожки и сообщил, что аналогичную маркировку сделают на улице Замостянской.

А жительница Винницы Анна Пономарова показала другие фото результатов работы коммунальщиков. «Не удивлюсь, если „мастера“ этого дела вместо того, чтобы зашивать дырявые носки, красят краской палец, который выглядывает из дырки», — написала винничанка на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве из-за обвала асфальта на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen во время движения провалился под землю.

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