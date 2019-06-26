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Можно убиться: в Виннице разметку велодорожки нанесли прямо поверх ям (фото)
В Виннице сделали хорошее дело — на улице Воинов-интернационалистов полосу для велосипедистов обозначили яркой краской, но местами ее нанесли на огромные ямы, что весьма опасно для двухколесного транспорта. Ранее в Закарпатье в ДТП из-за ямы на дороге попал заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.
Так, городской голова Сергей Моргунов на своей страничке в социальных сетях показал новые велодорожки и сообщил, что аналогичную маркировку сделают на улице Замостянской.
А жительница Винницы Анна Пономарова показала другие фото результатов работы коммунальщиков. «Не удивлюсь, если „мастера“ этого дела вместо того, чтобы зашивать дырявые носки, красят краской палец, который выглядывает из дырки», — написала винничанка на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве из-за обвала асфальта на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen во время движения провалился под землю.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!