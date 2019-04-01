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На одной из главных автодорог Киева образовалась "пробка" из-за провалившегося в яму микроавтобуса (фото, видео)
В понедельник, 1 апреля, в Киеве произошло очередное ЧП — обвал асфальта на Демеевской площади. Во время движения микроавтобус Volkswagen провалился под землю. На участке дороги в сторону проспекта Лобановского образовалась пробка. Патрульные призывают водителей найти пути объезда данной дороги.
Как сообщает «Информатор», инцидент случился около 16:00.
Предварительно, мужчина за рулем Volkswagen двигался по площади в сторону проспекта Лобановского. Внезапно под машиной провалился асфальт, образовалась глубокая яма, на вид более трех метров. И передняя часть авто оказалась прямиком в ней. К счастью, владелец транспорта не пострадал и в салоне с ним больше никого не было. От помощи медиков мужчина отказался.
По словам водителя, он двигался, не превышая скорость, и микроавтобус не был перегружен. Кроме того, данный участок не был никак перекрыт. Хотя в яме лежало пластиковое дорожное ограждение.
Фото опубликовал «КиевОперативный».
Место происшествия оградили полицейские, проехать можно только по одной полосе.
Напомним, 1 апреля, в Киеве случился еще один обвал проезжей части. На улице Деловая из-за прорыва трубы с горячей водой, провалился асфальт и образовалась огромная яма прямо под припаркованным внедорожником Mitsubishi.
А в Сумах прорыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка «СКД» повлек провал торгового киоска.
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