Происшествия

На одной из главных автодорог Киева образовалась "пробка" из-за провалившегося в яму микроавтобуса (фото, видео)

В понедельник, 1 апреля, в Киеве произошло очередное ЧП — обвал асфальта на Демеевской площади. Во время движения микроавтобус Volkswagen провалился под землю. На участке дороги в сторону проспекта Лобановского образовалась пробка. Патрульные призывают водителей найти пути объезда данной дороги.

Как сообщает «Информатор», инцидент случился около 16:00.

Предварительно, мужчина за рулем Volkswagen двигался по площади в сторону проспекта Лобановского. Внезапно под машиной провалился асфальт, образовалась глубокая яма, на вид более трех метров. И передняя часть авто оказалась прямиком в ней. К счастью, владелец транспорта не пострадал и в салоне с ним больше никого не было. От помощи медиков мужчина отказался.

По словам водителя, он двигался, не превышая скорость, и микроавтобус не был перегружен. Кроме того, данный участок не был никак перекрыт. Хотя в яме лежало пластиковое дорожное ограждение.

Фото опубликовал «КиевОперативный».

Место происшествия оградили полицейские, проехать можно только по одной полосе.

Напомним, 1 апреля, в Киеве случился еще один обвал проезжей части. На улице Деловая из-за прорыва трубы с горячей водой, провалился асфальт и образовалась огромная яма прямо под припаркованным внедорожником Mitsubishi.

А в Сумах прорыв коллектора диаметром 600 мм на территории рынка «СКД» повлек провал торгового киоска.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter