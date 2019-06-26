Происшествия

В одном из сел Черкасской области 59-летний мужчина попытался изнасиловать 10-летнюю девочку, приехавшую к бабушке на каникулы. Ранее в Запорожье арестовали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он в течение года насиловал 2-летнюю девочку, снимая процесс на видео.

Об этом случае в Черкасской области рассказал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. «В полдень женщина работала в огороде и услышала крик внука, который не мог зайти в дом — дверь оказалась закрытой изнутри. В доме находилась его малолетняя сестра (2009 г. р.), а также сожитель бабушки (1960 г. р.) По требованию женщины он дверь открыл. В одной из комнат, со слезами на глазах, находилась девочка», — пишет в социальных сетях Вячеслав Аброськин.

По словам первого замглавы Нацполиции, девочка рассказала, что сожитель бабушки, воспользовавшись тем, что они были дома лишь вдвоем, завел ребенка в спальню, снял с нее одежду и завалил на кровать. «Девочка просила подонка не трогать ее, но последний остановился только после того, как услышал крик ее маленького брата. Подонок находится в полиции, местная прокуратура находится в раздумьях, задерживать его или нет», — пишет Вячеслав Аброськин.

Также он рассказал о еще одном подобном случае, произошедшем в Волынской области. Там в полицию обратилась женщина (1977 г. р.) и рассказала о жалобах 11-летней дочери. По словам женщины, ее сожитель (1977 г. р.), пока она находилась на заработках в Польше, «совершал действия орального характера» в отношении девочки.

«Я — за открытый реестр, мы должны знать, кто живет рядом, чтобы обеспечить безопасность своих детей», — добавил Вячеслав Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черниговской области задержали 51-летнего мужчину, который приставал к детям на улице, представляясь врачом. Задержанный неоднократно судим за совершение половых преступлений в отношении детей.

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