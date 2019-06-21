Представлялся врачом: под Черниговом задержали педофила-рецидивиста

Происшествия

В четверг, 20 июня, сотрудники полиции Черниговской области задержали 51-летнего мужчину, который приставал к детям на улице, представляясь врачом. Задержанный неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Ранее в Запорожье арестовали 23-летнего местного жителя, который в течение года насиловал 2-летнюю девочку, снимая процесс на видео.

По информации генерала, еще мае в полицию Черниговщины стали поступать сообщения о том, что неизвестный мужчина цепляется на улицах разных поселков к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

Позже стало известно, что 19 июня в Черниговской области неизвестный на улице поселка представился врачом, завел 10-летнюю девочку в неработающую школу, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал обнаженное тело ребенка.

Генерал поблагодарил всех неравнодушных за поддержку петиции против педофилов, целью которой является ужесточение наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие.

«Спасибо каждому за поддержку петиции закона Дарьи Лукьяненко — только за вчера мы собрали 13 490 подписей. Осталось чуть больше 10 000. Не будьте равнодушными, давайте вместе защищать наших детей», — написал Аброськин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в селе Ивановка Одесской области педофил убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а труп спрятал в выгребной яме. Девочка пропала 13 июня, ее тело нашли только через неделю. Педофилом-убийцей оказался сосед девочки, который принимал активное участие в ее поисках.

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