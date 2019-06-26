- 12:19 Украинские гребцы вырвали у России два «серебра» Европейских игр
- 12:13 Настоящий "слуга народа": кандидат в депутаты от партии Зеленского поразил своей безграмотностью
- 12:10 Деньги не пахнут: скандального российского депутата могут сделать вице-президентом ПАСЕ
- 12:04 Рейтинг «Слуги народа» падает, а «Голос» обогнал «Батькивщину»
- 11:50 Фирташа могут экстрадировать в США: новые подробности скандального дела
- 11:47 Госпредприятие «Энергорынок» целенаправленно срывает реформу рынка электроэнергии, — эксперт
- 11:38 В Киеве задержали "ветерана боевых действий" против Украины и спонсора "ЛНР"
- 11:36 Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби принца Джорджа и принцессы Шарлотты
- 11:18 Пикет за импичмент Зеленского в Ровно: Дашу Коц и ее друга признали виновными
- 11:06 Реванша не будет: Кличко отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
- 11:01 Из-за аномальной жары картофель, кофе и чай могут исчезнуть: как такое возможно?
- 10:59 Заперся в доме и бросил ребенка на кровать: сожитель бабушки пытался изнасиловать ее 10-летнюю внучку
Рейтинг «Слуги народа» падает, а «Голос» обогнал «Батькивщину»
В Верховную Раду 9 созыва имеют шансы попасть 5 партий. Это следует из свежего социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг» 20−24 июня.
Так, 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, поддерживают партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». На втором месте по популярности находится партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,1%).
Далее идет партия украинского певца Святослава Вакарчука «Голос» (8,4%). Преодолевают проходной барьер также партии «Европейская Солидарность» (7,2%) и «Батькивщина» (7,0%).
Партию «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко готовы поддержать 3,4%, а Радикальную партию — 2,5%. Рейтинг других политических сил — менее 2%.
Опрос проходил 20−24 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Как писали «ФАКТЫ», согласно последнему опросу Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг», третье место в рейтинге партий занимала партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,8%), четвертое «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,4%) и пятое партия «Голос» (6,8%). Таким образом партии Вакарчука и Тимошенко поменялись позициями, но эти данные в пределах погрешности.
Также согласно последнему соцопросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», партия «Слуга народа» имела 47,1% поддежки, что почти на 2% больше, чем сейчас.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт