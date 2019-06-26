Рейтинг «Слуги народа» падает, а «Голос» обогнал «Батькивщину»

Политика

В Верховную Раду 9 созыва имеют шансы попасть 5 партий. Это следует из свежего социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг» 20−24 июня.

Так, 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, поддерживают партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». На втором месте по популярности находится партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,1%).

Далее идет партия украинского певца Святослава Вакарчука «Голос» (8,4%). Преодолевают проходной барьер также партии «Европейская Солидарность» (7,2%) и «Батькивщина» (7,0%).

Партию «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко готовы поддержать 3,4%, а Радикальную партию — 2,5%. Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Опрос проходил 20−24 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как писали «ФАКТЫ», согласно последнему опросу Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг», третье место в рейтинге партий занимала партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,8%), четвертое «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,4%) и пятое партия «Голос» (6,8%). Таким образом партии Вакарчука и Тимошенко поменялись позициями, но эти данные в пределах погрешности.

Также согласно последнему соцопросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», партия «Слуга народа» имела 47,1% поддежки, что почти на 2% больше, чем сейчас.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter