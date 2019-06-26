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- 12:39 «Европейская Солидарность» заявляет о политическом давлении и преследовании кандидатов от партии
«Европейская Солидарность» заявляет о политическом давлении и преследовании кандидатов от партии
Обыски у кандидата в народные депутаты от «Европейской Солидарности», известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия «Европейская Солидарность» считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.
За последний месяц реваншисты при молчаливом согласии новой власти стремительными темпами пытаются отвоевать утраченные позиции. Через суды массово отменяются предыдущие решения команды Петра Порошенко. А следственные органы в критический политический момент, в разгар предвыборной кампании, по надуманным основания атакуют именно тех, кто больше всего сделал для армии, кто помог остановить орду Путина в 2014 году.
Юрий Бирюков — один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным Силам Украины. Его организация «Крылья Феникса» спасли жизнь сотням украинских военных, обеспечив их бронежилетами и касками.
Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, которая стала на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном.
Те, кто были участниками тех событий, а не прятались в тылу, знают, что именно волонтеры обеспечивали защитными средствами добровольцев и Вооруженные Силы Украины. Потому что армия в то время была практически уничтожена должностными лицами Виктора Януковича, которые сейчас скрываются в Москве.
«Европейская Солидарность» расценивает обыски у Юрия Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным Силам Украины противостоять путинской агрессии.
И кто может гарантировать, что, после того как расправятся с волонтерами, не начнут судить тех, кто с оружием защищал Украину от путинской России?
Поэтому мы категорически заявляем, что не допустим ревизии достижений Революции достоинства и не позволим развернуть страну в прошлое!
Реванш не пройдет!
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