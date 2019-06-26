Россияне вдруг стали лучше относиться к украинцам: опубликованы любопытные данные

Украина

Жители России стали лучше относиться к Западу, США, Европейскому союзу и Украине в 2019 году. Это следует из результатов опроса «Левада-центра».

Так, в 2018 году только 20 процентов опрошенных сообщили о хорошем отношении к США. В 2019 году об этом заявил 31 процент участников исследования. Тех, кто негативно оценивает Соединенные Штаты, стало 52 вместо 69 процентов.

Кроме того, раньше положительно о ЕС высказывались 28 процентов россиян, сейчас их количество увеличилось до 37 процентов.

Отрицательно стали относиться 44 процента вместо 55 процентов в прошлом году. К Украине стали относиться лучше 38 вместо 33 процентов респондентов. Раньше к ней плохо относились 55 процентов, сейчас — 48 процентов.

Результаты опроса также показали, что 31 процент россиян уважает страны Запада, 30 процентов не испытывают к ним эмоций, а 72 процента уверены, что «нам никто не желает добра». При этом еще 72 процента уверены, что Россия — это образец для подражания, и другие государства стремятся с ней сотрудничать.

Опрос «Левада-центра» проводился с 24 по 29 мая. Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов России.

Как писали «ФАКТЫ», доля россиян, которые считают врагами США и Украину, за год резко снизилась. Согласно результатам опроса, в целом тройка главных «врагов» России остается прежней — США, Украина и Великобритания. Однако если раньше врагами США и Украину считали 78% и 49% опрошенных, то сейчас 67% и 40%.

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