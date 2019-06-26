Холод, дожди и шквалы: синоптики дали прогноз на ближайшее время

Украина

Пришедшая в Украину жара бьет столетние температурные рекорды. Правда, синоптики обещают, что она спадет и сменится обильными осадками. «ФАКТЫ» решили узнать у известных украинских синоптиков, как изменится погода в Украине в ближайшее время и надолго ли.

Заместитель начальника отдела кратковременных метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «ФАКТАМ», что синоптическая картина в Украине действительно изменится. Это связано с прохождением над нашей страной активного атмосферного фронта.

- Фронт пройдет с северо-запада на юго-восток Украины, 27 июня он будет в западных и северных областях, а уже через двое дня покинет пределы нашей страны, — говорит Наталья Голеня. — Этот атмосферный фронт принес с собой кратковременный дожди, грозы, град. Возможны также шквалы. После его прохождения ожидается существенное снижение температуры. В четверг, 27 июня, еще будет жарко: на западе и севере ожидается 25−30 градусов, на остальной территории страны — 30−35 выше нуля. Но уже 28 и 29 июня ночью температура воздуха упадет до 10−15 градусов, а днем составит 18−23 выше нуля, на юге — до 25 градусов. Так что мы ожидаем, что температурный фон в Украине опустится в целом на 10 градусов.

— Как долго продержится прохлада?

— До конца июня. В начале июля может потеплеть. Впрочем, мы ожидаем колебания температур в течение месяца.

Резкое изменение погоды в Украине в конце июня пообещал «ФАКТАМ» и народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, третья декада месяца начнется с кратковременных дождей, которые и приведут к снижению температуры.

— Потом снова вернется тепло, но не сильная жара, так как возможны дожди, — говорит народный синоптик. - В начале первой десятидневки июля не стоит ожидать высоких температур, которых хочется на пике лета. Будет умеренное тепло, без осадков, в середине месяца возможно чередование теплых и прохладных дней. Вторая декада месяца еще больше разочарует дождями и шквалами, а также прохладой, нетипичной для лета. Конец июля не улучшит общую картину: ожидаются осадки, а теплых и погожих дней будет мало.

«В целом хочу сказать, что это лето будет прохладнее, чем обычно», — добавил пессимизма в свой прогноз Деркач.

Ранее другой народный синоптик, Леонид Горбань, обещал в интервью «ФАКТАМ» в конце июня дожди с градом и похолодание. «Но 30-градусные температуры могут вернутся уже в начале июля и продержатся с небольшими перерывами до середины августа», — сказал Горбань.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», рекордная жара в сочетании со слабым ветром привели к накоплению в Киеве и других городах вредных веществ в атмосфере, прежде всего формальдегида и двуокиси (диоксида) азота.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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