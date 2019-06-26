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"Дайте денег": в сеть всплыло обращение Зеленского и "Квартала" к Коломойскому (видео)
Студии «Квартал 95» и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявлял, что никак не зависит от Игоря Коломойского, припомнили, как они просили у олигарха вернуть им заработанные деньги.
Видео обращения артистов к владельцу «1+1» обнародовал ТаблоID. «В январском интервью «Украинской правде» Владимир Зеленский говорил, что олигарх Игорь Коломойский и его телеканал «1 + 1» должны несколько миллионов долларов Студии «Квартал 95», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что видео было записано зимой 2017 года, когда Игорь Коломойский отмечал свой день рождения. И «кварталовцы» поздравили его по-своему. Сам Владимир Зеленский тогда пожелал олигарху, чтобы у него все было, как прежде, а у «кварталовцев» чтобы хоть что-то поменялось.
Евгений Кошевой, также присутствовавший на видео, заявил «Стране», что не знает, было ли отправлено это видео олигарху: «Наверное. Может, не знаю. Как-то же оно появилось».
При этом артист заявил, что не помнит, рассчитался ли канал с долгом, но надеется, что таки да. «Все связывают Зеленского с Коломойским. Тогда были партнерами по бизнесу, сейчас — непонятно почему. Для меня вообще непонятно, что люди ищут плохого в том, что Зеленский стал президентом. Может, завидуют», — сказал Кошевой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бизнесмен Игорь Коломойский еще до завершения выборов президента Украины заявил, что хотел бы видеть на этом посту Владимира Зеленского, который для него «хорошо понятен» и «не вызывает вопросов».
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