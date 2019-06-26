Украина

СМИ узнали, что пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в прокуратуру: что произошло

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель, которая заявил об «обстреле ВСУ мирного населения на Донбассе», вызвали на допрос в прокуратуру.

Как сообщает theБабель со ссылкой на собственные источники, следователи ждут ее 26 или 27 июня. Источник утверждает, что в Администрацию президента на прошлой неделе приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить с Мендель как со свидетелем по делу. Однако пресс-секретарь президента отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. Следователь, в свою очередь, заявил, что вызывает ее на допрос для завершения следственных действий.

Впрочем, сама Юлия Мендель заявила, что о повестке ничего не знает, и не стала комментировать визит к ней следователя ГПУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она приходится внучкой олигарху Игорю Коломойскому.

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