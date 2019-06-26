- 15:27 В Донецке заявили о задержании «диверсантов»: что об этом известно
- 15:23 Чернобыль №2: крымчане рассказали, как угасает Армянск
- 15:21 Компаундинг-центр — путь спасения для онкобольных
- 15:15 Стало известно о планах "Укрзалізниці" повысить стоимость проезда для пассажиров
- 14:55 Появилось видео крупной аварии с фурой на Одесской трассе
- 14:52 В Киеве из-за ремонта путепровода вместо трамваев пустили автобусы: пробок не избежать
- 14:38 Наказали за флаги: в Крыму судили проукраинского активиста
- 14:37 Депутата Госдумы РФ от партии Жириновского не пустили в Украину: источник раскрыл детали
- 14:31 Корректировал огонь боевиков: в ВСУ рассказали о повреждении комплекса "Зоопарк"
- 14:22 После голосования в ПАСЕ россияне дали понять, что чихать они хотели на Европу, — Дмитрий Кулеба
- 14:22 Зарплата Богдана оказалась в полтора раза выше, чем у Зеленского
- 14:13 Крымчане были бы рады возвращению украинской власти, — Сенченко
СМИ узнали, что пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в прокуратуру: что произошло
Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель, которая заявил об «обстреле ВСУ мирного населения на Донбассе», вызвали на допрос в прокуратуру.
Как сообщает theБабель со ссылкой на собственные источники, следователи ждут ее 26 или 27 июня. Источник утверждает, что в Администрацию президента на прошлой неделе приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить с Мендель как со свидетелем по делу. Однако пресс-секретарь президента отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. Следователь, в свою очередь, заявил, что вызывает ее на допрос для завершения следственных действий.
Впрочем, сама Юлия Мендель заявила, что о повестке ничего не знает, и не стала комментировать визит к ней следователя ГПУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она приходится внучкой олигарху Игорю Коломойскому.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!