В Станице Луганской началось разведение сил и боевой техники (видео)

Украина

В среду, 26 июня в Станице Луганской начались мероприятия по разведению сил и средств. Об этом говорится на странице штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что в районе непосредственного отвода побывали командующий ООС Александр Сирский и представители СММ ОБСЕ. Накануне, 25 июня, в Луганской облгосадминистрации прошло оперативное совещание по этому вопросу.

По информации командующего ООС, украинская сторона готова к выполнению взятых на себя обязательств.

«Наряду с этим, возникает беспокойство о готовности к зеркальным действиям противоположной стороной. Особенно это касается вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения», — отметили в штабе.

Как сообщили военные, разведение сил и средств на участке № 1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня.

«Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ выполнения обязательств по разведению и объявления результатов разведения сторон», — говорится в сообщении.

Отметим, в соцсетях уже сообщают, что украинские военные приступили к демонтажу своих укреплений.

«В Станице наших отводят, все укрепления демонтируют. С утра сегодня начали», — пишет пользователь с ником «Перманганат натрия».

Напомним, практическое выполнение требований Минского процесса по разведению сторон на данном участке № 1 «Станица Луганская» планировалось осуществить еще в 2016 году. Сроки неоднократно переносились, так как боевики постоянно нарушали договоренности. Согласно Минским договоренностям такое разведение возможно лишь после семи суток соблюдения режима тишины на указанном участке. Последний обстрел на этом участке состоялся 9 июня, после того, как в Минске украинская делегация подняла вопрос о выполнении ранее утвержденного плана по двустороннему отводу сил и средств.

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