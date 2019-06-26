Крымчане были бы рады возвращению украинской власти, — Сенченко

Украина



Лидер избирательного объединения «Сила права» Андрей Сенченко считает, что для возвращения Крыма нужно не столько агитировать крымчан, сколько предоставлять информацию о том, какой будет их жизнь, когда Крым вернется домой, в Украину. Об этом политик заявил в интервью «Укринформу».

По словам Сенченко, предыдущая власть не дала ответ на вопрос, какой будет совместная послевоенная жизнь: кого Украина считает жертвами оккупации, заложниками Путина, а кого — преступниками, какую ответственность они понесут и что будет с теми, кого под информационным давлением заставляли что-то сделать.

«Если бы русские оккупанты сегодня оставили полуостров, если бы прекратилось это давление на людей, то большинство жителей Крыма аплодировали бы возвращению украинской власти. Качество жизни на полуострове за пять лет оккупации упало настолько, что крымчане начали чувствовать разницу между тем, как было до прихода России и как сейчас. Конечно, это не касается колонизаторов, которые приехали в наш Крым без приглашения, вместе с оккупационными войсками. После освобождения территории нужно сразу установить ограниченные сроки, чтобы они организованно убрались оттуда прочь. Без исключений», — считает Сенченко.

Отметив важность определения четких правил послевоенной жизни, Сенченко сообщил, что команда «Силы права» разработала закон об ответственности, который прошел предварительную экспертизу.

«Кроме того, мы подготовили закон о переходном периоде, который определяет сроки и этапы возвращения украинских властей на оккупированные территории. Эти законы значительно ускорят процесс, мы будем предлагать их парламенту как альтернативу недейственному «Минску», — рассказал глава движения.

Сенченко напомнил, что его команда еще в 2014 году разработала стратегию юридического наступления на РФ: «В течение пяти лет мы работаем с пострадавшими гражданами, помогаем собрать все необходимые документы для того, чтобы подготовить иски против государства-агрессора. Теперь — создали партию „Сила права“. Когда попадем в парламент, будем знать, что делать — юридические механизмы давления на РФ давно отработаны».

Напомним, Андрей Сенченко, до недавнего времени — один из главных соратников Тимошенко, в конце мая заявил о выходе из партии и создании собственного избирательного объединения — «Сила права». Организация объединилась на выборах с общественным движением «Спільна справа», которое возглавляет Александр Данилюк.

Фото ИA «Укринформ»

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