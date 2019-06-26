Почему искривленную носовую перегородку надо выравнивать и как проходит операция: отвечает врач

Прямая линия

Насморк, который, вопреки ожиданию, не проходит за неделю, а осложняется гайморитом. Часто повторяющаяся ангина, грозящая ревматическим поражением суставов. Внезапное ухудшение слуха, озадачивающее человека, и он теряет время в надежде, что само пройдет… С этими проблемами следует обращаться к лор-врачу. И чем раньше — тем лучше, призывает отоларинголог Института отоларингологии имени профессора А. С. Коломийченко НАМН Украины кандидат медицинских наук Иван Гринько. Почему при искривлении носовой перегородки ее желательно выровнять? До какого возраста допустимо удалять миндалины? Как выяснить, почему снижается слух? Читайте ответы на эти и другие вопросы. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, к каким недугам может привести ночной храп и как справиться с проблемой.

«Остановка дыхания во сне может привести к развитию инфаркта или инсульта»

*— Здравствуйте, Иван Игоревич! Вас беспокоит Елена из города Лубны Полтавской области. Мужу 40 лет, и храпит он уже лет десять. Но недавно заметила, что ночью на 30—40 секунд храп прерывается и муж перестает дышать. Как с этим бороться? У мужа еще с молодости искривленная носовая перегородка. Может, дело в ней?

— Давайте разделять храп и остановку дыхания. От храпа часто сильнее страдают окружающие люди. Чтобы его уменьшить, врачи нередко предлагают операцию на язычке мягкого неба. Но хотя сила храпа может уменьшиться, опасные перерывы во сне не прекратятся. Более того, поскольку сразу после операции нарастает отек слизистой, то паузы (они называются обструктивное апноэ сна) даже усугубятся.

Причин апноэ много: искривленная носовая перегородка, лишний вес, гипертрофия корня языка, нарушение прикуса. Когда человек стоит, то дискомфорта не замечает. А в лежачем положении под весом шеи и языка дыхательные пути перекрываются — происходит остановка дыхания. Во время таких пауз организм, а особенно мозг, страдает от гипоксии. Если перерывы частые, длительные, может повыситься артериальное давление, возникнуть инфаркт или инсульт.

Чтобы этого не случилось, необходимо использовать специальный аппарат, похожий на маленький противогаз (СИПАП-терапия). Он, грубо говоря, заставляет человека правильно дышать во сне. Важно снизить лишний вес, если он есть, бросить курить или хотя бы ограничить количество сигарет. Если же после этого не будет эффекта, нужно подумать об операции на носовой перегородке (она называется септопластика).

*— «ФАКТЫ»? Это Игорь из Коломыи Ивано-Франковской области, 51 год. О том, что искривлена носовая перегородка, узнал на комиссии в военкомате. Но долгие годы я более-менее дышал носом. Теперь, пока не закапаю сосудосуживающие капли, не могу уснуть. Не поздно ли мне делать операцию по исправлению перегородки?

— Мы оперируем пациентов разного возраста, начиная с 17—18 лет и заканчивая пенсионерами. Недавно у меня была на приеме женщина 56 лет, которая последние десять лет без сосудосуживающих капель не может дышать носом. Ей назначена операция. До 16 лет, пока лицевой череп еще растет, хирургическое лечение нежелательно.

— Операцию делают при любой степени искривления?

— Нет. Нужны четкие показания. Иногда мы видим, что перегородка сильно искривлена, но человек хорошо дышит носом, у него нет гайморитов, отитов, зависимости от сосудосуживающих капель, он не храпит и нормально спит ночью — зачем его оперировать? Бывает и наоборот: искривление небольшое, но есть гребень или шип, увеличение (гипертрофия) носовых раковин, и человек вынужден постоянно закапывать в нос сосудосуживающие капли. Понятно, что тогда операция — лучший выход.

*— Тарас из Львова. Скажите, может ли человек из-за искривленной носовой перегородки не чувствовать запахи?

— Да. Но если выровнять перегородку, то поток воздуха будет попадать к обонятельному нерву и запахи начнут ощущаться лучше. Однако снижение обоняния может быть связано не только с дефектом носовой перегородки, но и с проблемами обонятельного нерва или полипами в носу. Предварительно нужно обследоваться (сделать эндоскопию с помощью миниатюрной видеокамеры, пройти КТ пазух носа), и потом врач назначит лечение.

— При операции какое обезболивание используете?

— Раньше обычно применяли местную анестезию, а сегодня золотым стандартом признана общая. Современный наркоз безопасен для человека: спустя пару часов в организме нет даже остатков медикаментов. Но есть пять — десять процентов пациентов, которым лучше применить местное обезболивание. Это люди, у которых возможна аллергическая реакция, имеющие короткую шею, страдающие лишним весом. А бывает, что человек просто боится наркоза.

— Сколько времени требуется находиться в клинике?

— Мы стараемся практиковать подход, который называется «хирургия одного дня» — один или два дня в стационаре. Но это не пять или семь дней, как было раньше. После выписки лечение не заканчивается. Пациент в назначенное время приходит на осмотр, и ему проводят туалет носа, чистят корочки на слизистой, предупреждают образование мелких спаек (синехий), затрудняющих дыхание. Для промывания носа дома назначаем солевые растворы, а также местные антибиотики в виде спрея.

Признаки нарушения носового дыхания Человек дышит через рот.

Частые гаймориты и отиты.

Нарушается сон, возникает храп.

Появляется апноэ.

Развивается зависимость от сосудосуживающих капель.

Из-за гипоксии мозга могут снижаться работоспособность, концентрация внимания.

Возможно ухудшение потенции у мужчин.

«Тем, кто переносит три-четыре ангины в год, миндалины лучше удалить»

*— Это «ФАКТЫ»? Вам звонит Петр Михайлович из Киева. Меня беспокоит мокрота, которая постоянно скапливается в носоглотке. Врач в поликлинике разводит руками: мол, это возраст. Что вы скажете?

— Судя по жалобам, у вас синдром постназального затекания. Но важно выяснить его причину: это выделение мокроты в придаточных пазухах носа или аллергические реакции, либо новообразования в носу и носоглотке. Врач осмотрит полость носа и носоглотку с помощью эндоскопа, если необходимо — назначит КТ придаточных пазух носа (решетчатых, гайморовых, лобных, основных).

— Где можно обследоваться?

— При желании можете обратиться в поликлинику нашего института. Она находится в Киеве, на улице Зоологической, 3. Возьмите с собой паспорт, медицинские документы. Направление необязательно. Поликлиника работает в будние дни. В субботу в течение суток дежурит врач в кабинете экстренной лор-помощи.

*— Могу я поговорить с доктором? Максим Георгиевич из Чернигова, 70 лет. У меня завелся в горле грибок. Во рту сухо, каждые час-два приходится полоскать. Лечение, которое назначил врач в поликлинике, не помогает. Что делать?

— Вам нужно еще раз обратиться к врачу, чтобы специалист взял мазок из зева на микрофлору, определил ее чувствительность. Возможно, першение в горле и сухость слизистой вызваны другой причиной. Если же дело в грибке, то, выяснив его вид, доктор может прицельно точно подобрать препарат, уничтожающий инфекцию.

*— Вас беспокоит Татьяна Евгеньевна из Херсона. После того как сделала МРТ головы, оказалось, что в гайморовой пазухе находятся остатки пломбировочного материала. Врач настаивает, что их нужно непременно удалять. Но мне уже 69 лет. Можно обойтись без операции?

— Хочу вас разочаровать: нет. Пломбировочный материал благодаря своим химическим свойствам не рассасывается, на него не действуют никакие лекарства. Но наибольшая опасность в том, что в пазухе он обрастает грибковой массой, образовывая мицетому. Ее нужно удалять вместе с пломбировочным материалом, хотя это непросто: грибковая масса по консистенции напоминает пластилин.

— Как делают операцию?

— Раньше вмешательство часто проводили через доступ под губой. В разрез вводили инструменты и вычищали гайморову пазуху. Сегодня с помощью эндоскопического оборудования можно выполнять операцию, зайдя в полость пазухи через нос. У пациента не возникает отеков, не изменяются черты лица, ведь передняя стенка гайморовой пазухи не нарушается.

*— Анна из Бородянки Киевской области, 34 года. Плохое горло и частые ангины у меня с детства. Думала, что с возрастом самочувствие улучшится, но этого не произошло: минувшей зимой три раза болела ангиной. Можно ли в таком возрасте удалить миндалины?

— Если у вас было три ангины в год, то миндалины лучше убрать. Есть и другие показания к операции. Например, когда воспаление распространяется за миндалину, провоцируя возникновение гнойного очага (паратонзиллярный абсцесс), или же если на фоне хронического тонзиллита повышены ревмопробы. Таких пациентов к нам часто направляют ревматологи. Человек жалуется на слегка (до 37,1—37,4 градуса) повышенную температуру, ломоту в суставах, боли за грудиной. Это сигнал, что в миндалинах постоянно находится опасная стрептококковая инфекция.

Когда нужно удалить миндалины Возникает три-четыре ангины в год.

Появляется паратонзиллярный абсцесс.

Развиваются ревматические осложнения.

«Выяснить, насколько снижен слух, поможет аудиограмма»

*— Прямая линия? Меня зовут Оксана Васильевна, звоню из Конотопа Сумской области. Сын (ему 32 года) однажды утром пожаловался, что одно ухо слышит все звуки как будто издалека. Врач поликлиники сделал аудиограмму и посоветовал ехать в ваш институт. Оказалось, пострадал слуховой нерв. Киевские врачи хвалили сына, что он не потерял время. Почему это так важно?

— Если пострадал слуховой нерв (возникла острая сенсоневральная тугоухость), то чем раньше начато лечение, тем лучше эффект. Каждый последующий день снижает шансы на восстановление слуха: погибают волосковые клетки, которые находятся в слуховом анализаторе, и слух исчезает необратимо.

— Что еще может ухудшить слух?

— Инфекции, травмы, применение некоторых препаратов, губительно действующих на слуховой нерв. Довольно часто причина банальна — серная пробка. Она закупоривает слуховой поход, и человек хуже слышит. Слух возвращается, когда серную пробку удаляют. Редко, но может ухудшить слух доброкачественное образование — невринома лицевого нерва. Обнаружить ее помогает МРТ височных костей. Это обследование нужно проводить обязательно, чтобы правильно назначить лечение (сосудистые препараты и витамины в этом случае противопоказаны).

Также слух снижается при отосклерозе — отложении солей кальция на одной из звуковых косточек (стремени). Она перестает вибрировать, и передача звуковой волны в улитку и слуховой нерв нарушается. Но если косточки разъединить и поставить вместо стремени крошечный протез, передающий вибрацию на улитку, человек начнет слышать. За неделю в институте выполняется около 10—15 таких операций (они называются стапедопластика).

*— Добрый день! Звонит киевлянка Мария, 38 лет. У меня с детства болит правое ухо, а теперь ухудшился слух. Врач говорит, что это хронический отит и нужна операция. В чем ее суть?

— Все зависит от вида хронического отита. Если в барабанной перепонке есть отверстие (перфорация), мы берем фрагмент ткани с височной мышцы и подкладываем под эту дырочку — делаем тимпанопластику. Когда ткань приживается, то «заплата» будет служить не хуже отсутствующей части барабанной перепонки. У пациента улучшится слух, прекратится выделение гноя из уха.

Иногда при хроническом отите встречается такое опасное образование, как холестеатома. Оно доброкачественное, но выделяет фермент, повреждающий костную ткань. Чтобы обезопасить ухо от разрушения, холестеатому нужно удалять.

*— Меня зовут Юрий, я из Днепра. Вы занимаетесь лечением последствий баротравм? Сегодня много ребят, прошедших через зону боевых действий, страдают ухудшением слуха.

— В нашем институте есть даже лаборатория проблем голоса и слуха, где специалисты оказывают помощь пациентам, получившим травмы в ходе операции Объединенных сил. Часто видим разрыв барабанной перепонки, требующий операции. Если пострадал слуховой нерв, применяем большие дозы препаратов, улучшающих микроциркуляцию крови, гормональные лекарства, гирудотерапию. У нас много возможностей помочь нашим защитникам, причем для них лечение бесплатное.

Причины ухудшения слуха Чрезмерный постоянный шум.

Травмы головы и уха.

Вирусные инфекции (корь, паротит).

Серные пробки.

Хронический отит.

Перфорация барабанной перегородки.

Невринома лицевого нерва.

Поражение слухового нерва.

Отосклероз.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, к каким неприятным и даже опасным для здоровья последствиям может привести пирсинг носа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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