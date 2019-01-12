Здоровье

Уже на 2-3 день после начала вирусного заболевания может развиться гайморит: что делать

Если появился небольшой насморк и запершило горло, но температура не повышается или поднялась незначительно, мало кто обращает на это внимание. Большинство простудившихся идут на работу, в лучшем случае прихватив леденцы и капли в нос. К врачу, как правило, отправляются спустя неделю-две, когда самочувствие ухудшается — насморк усиливается и боль в горле не проходит.

— Риновирусные инфекции очень коварны, — рассказывает врач-отоларинголог киевской клинической больницы № 9 Владимир Динец. — Часто человек думает, что насморк, лечи его или не лечи, пройдет за неделю. Но так бывает, если иммунитет сильный. Без адекватного лечения, хотя бы двух- или трехдневного постельного режима нередко возникают осложнения. Наиболее частое — синусит (гайморит, фронтит и другие воспалительные заболевания придаточных пазух носа). У человека закладывает нос, появляются желтые или зеленые выделения, повышается температура, беспокоят головная боль, боль в области лба, усиливающаяся при наклоне головы, звон в ушах. Синусит может возникнуть на второй-третий день после заражения вирусным заболеванием. Обычно его вызывают стафилококки или стрептококки. Чтобы подтвердить диагноз, врач назначает рентген.

— Как лечат заболевание?

— Больному назначают антибиотики, кортикостероиды, противоотечные, сосудосуживающие и другие препараты, а также физиопроцедуры. Такая терапия помогает примерно в 50 процентах случаев. Но если на третий день лечения больному не становится легче, ему рекомендуют прокол.

Человеку, у которого в пазухах много гноя, я бы советовал сделать пункцию сразу же, чтобы избавиться от мучительных симптомов уже после одной-двух процедур. Мнение, что заболевание после прокола будет возвращаться, неверное.

— Детям при гайморите раньше часто назначали «кукушку». Почему процедуру стали делать реже, а взрослым не предлагают вообще?

— Такое промывание пазух носа применяют для лечения детей и молодых людей. Взрослым людям, особенно пожилого возраста, процедура не подходит: при ее выполнении пережимается позвоночная артерия, и может случиться инсульт. К тому же при усиленном промывании пазух можно спровоцировать у пациента отит. Процедуру должен выполнять опытный врач.

— В каких случаях прокол не помогает?

— При ринусинусопатии, когда в пазухах нет гноя, но у пациента выраженный отек. Так организм может отреагировать на токсины вируса. А бывает, что причина заболевания — аллергия.

— Чего нельзя делать при гайморите?

— Опасны согревающие процедуры. При этом в пазухах образуется еще больше гноя. Вообще, острый синусит опасно не лечить, так как он может привести к грозному осложнению — менингиту. Также, если человек пускает заболевание на самотек, синусит становится хроническим. Тогда рано или поздно больному понадобится операция, во время которой удаляется патологически измененная слизистая оболочка.

— Кто склонен к синуситам?

— Те, у кого искривлена носовая перегородка, есть полипы, нелеченный кариес. Эти проблемы надо устранять.

— Воспаление придаточных пазух носа нередко идет в паре с тонзиллитом. Почему?

— Патологический процесс в миндалинах вызывают те же стафилококки и стрептококки, которые приводят к воспалительным заболеваниям пазух носа. Эти микробы есть у каждого человека, но активизируются при переохлаждении организма. Примерно 60 процентов успеха лечения тонзиллита — полоскания горла.

Можно приготовить для полосканий горла раствор фурацилина (две таблетки на стакан воды) с добавлением перекиси водорода. Рекомендуется также применять ротокан с перекисью, заваривать травы: ромашку, календулу, тысячелистник. Если есть гнойный налет, его нельзя сдирать, иначе токсины попадут в кровь, что лишь ухудшит состояние больного.

Кстати, при тонзиллите или ангине могут страдать сердце, почки и суставы, поэтому очень важно лечиться правильно. Врач обычно назначает антибактериальные препараты.

Синусит, как и тонзиллит, может осложниться отитом — воспалением среднего уха. У человека возникает резкая боль, ухудшается слух. Врач назначает пациенту ушные капли, а также физиотерапевтические и другие процедуры. Ухо, горло и нос связаны между собой, поэтому заболевания этих органов могут протекать одновременно. Особенно они обостряются в холодное время года.

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