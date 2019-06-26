Чернобыль №2: крымчане рассказали, как угасает Армянск

Украина

Жители оккупированного крымского Армянска, который в прошлом году был на грани экологической катастрофы от выбросов завода «Крымский титан», страдают от нехватки питьевой воды.

Как сообщает местный ресурс «Примечания», около пяти лет идут разговоры о переброске воды из Тайганского водохранилища. Но дальше слов дело не идет.

С июня часть города живет как в 90-е. Воду видят в кране далеко не каждый день, часто она идет мутная или даже коричневого цвета. Выше третьего этажа вода в многоэтажки практически не поступает. Исключение — второй микрорайон, где живет городское начальство.



«Вот так мы ходим на работу на „Титан“, одеваемся в робу, в которой летом невыносимо, идем на установки, в которых нет кондиционеров, люди там мокрые до трусов. Работаем с вредными веществами, которые относятся ко второму и четвертому классам опасности, получаем 20 тысяч рублей в месяц и дома даже помыться не можем», — приводит издание слова крымчанина, не называя его имени в целях безопасности.



По информации властей города, магистральный водовод от скважин до города лишь частично отремонтирован, насосная на Турецком валу не налажена и не работает. Остальной магистральный водовод находится в аварийном состоянии, межквартальные и внутриквартальные сети прогнили и требуют замены. Есть третья скважина, но в нее нужно вкладывать деньги, чтобы пустить в эксплуатацию.



Кроме того, с началом лета участились аварии. Руководство города и местного водоканала явно не справляются с порывами.



Кроме воды, жителей волнуют и другие проблемы. Армянск — моногород. Почти все население работает на «Крымском титане». Если его остановят из-за выбросов или разрушений в зданиях, тысячи людей останутся не только без воды, хоть и ржавой, но и без работы.



Недавно на «Крымском титане» обвалился кусок крыши. Произошло это в выходной день. К счастью, никто не пострадал. Два года назад обвалилось около 3000 кв. метров кровли.



Город считается тупиковым. Оккупанты не спешат в него вкладывать деньги.



Как уже сообщали «ФАКТЫ», проблемы безводья охватили уже практически весь северный Крым. Регулярно в открытые источники вбрасываются фото полностью пересохших озер, русел рек, выжженных засухой долин и коричневой воды, текущей из кранов, что является свидетельством исчерпания ресурсов подземных источников и подъема солончаков.

Кроме того, оккупированный Крым сейчас вошел в период пиковой 5−7 летней засухи. По мнению экспертов, в текущем году на полуострове дефицит воды достигнет уровня 1994 года, который ученые назвали самым засушливым за последние тридцать лет.

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