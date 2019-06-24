На севере Крыма настоящая экологическая катастрофа: появились новые сведения

Происшествия

Аннексированный Крым страдает от засухи, пересохли водоемы, не хватает воды для орошения участков. Вместе с тем представитель оккупационной администрации Владимир Константинов заявил, что Крыму днепровская вода не нужна, аграрии якобы уже приспособились к новым реалиям.

Как сообщает Sprotyv.info, проблемы безводья полуострова есть и они охватили уже практически весь северный Крым. Регулярно в открытые источники вбрасываются фото полностью пересохших озер, русел рек, выжженных засухой долин и коричневой воды, текущей из кранов, что является свидетельством исчерпания ресурсов подземных источников и подъема солончаков.

Кроме того, оккупированный Крым сейчас вошел в период пиковой 5−7 летней засухи. В прошлом году оккупационные власти объявляли чрезвычайную ситуацию в ряде районов полуострова, сейчас эта тема стала табу.

Вместе с нехваткой воды, Крым страдает от техногенных катастроф (одна из них на заводе «Титан» в Армянске), которые регулярно устраивают оккупанты.

В связи с этим риск эпидемии на полуострове, где практически отсутствуют очистные сооружения, крайне велик. И оккупационные власти это осознают. Но, чтобы отвлечь от проблем в Крыму, российские власти проводят информационные вбросы о том, как все плохо в Украине. В частности, в последнее время в росСМИ появилась информация об эпидемии холеры в Херсонской области, что, по мнению издания, является продолжением гибридной войны против Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в текущем году в оккупированном Россией Крыму дефицит воды достигнет уровня 1994 года, который ученые назвали самым засушливым за последние тридцать лет. В 2019 году заканчивается семилетний период с благоприятным количеством осадков.

Также появилась информация о том, что оккупационные власти Крыма проводят восстановительные работы на Северо-Крымском канале. Якобы идет подготовка к получению днепровской воды.

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