Украина

Одного из руководителей штурма Евромайдана выпустят из СИЗО

В Киеве Шевченковский райсуд решил изменить меру пресечения бывшему начальнику Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому по делу о штурме Майдана, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Как сообщает Insider, судья отметил, что это постановление апелляционному обжалованию не подлежит. Также сообщается, что Александра Щеголева обязали носить электронное средство контроля.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства защиты Александра Щеголева. Не исключено, что уже сегодня он выйдет из СИЗО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Конституционный суд Украины отменил обязательный арест для подозреваемых в совершении ряда серьезных преступлений, в том числе и госизмене.

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