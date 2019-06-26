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За считанные часы уничтожил все живое: в сети появилось видео мощного извержения вулкана на Курилах
На Курильских островах проснулся вулкан Райкоке. В марте на Камчатке (Россия) произошло извержение вулкана Шивелуч — он выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.
Как сообщает «Популярная механика», вулкан проснулся спустя почти 100 лет тишины и в течение 12 часов произвел девять вулканических взрывов, вздымая в воздух облака пепла.
По словам российских ученых, это мощное извержение привело к гибели фауны и даже флоры на одноименном острове.
Сам вулкан поднимается на 551 метр над уровнем моря, диаметр его кратера составляет 700 метров, а глубина — 200. На данный момент интенсивность пара и пепла снизилась и пепел падает с высоты два километра. Исследователи подчеркивают, что в ближайшее время новых извержений Райкоке не предвидится.
Однако, по прогнозам ученых, в ближайшее время могут проснуться и другие вулканы островов Курильской гряды.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июня в Индонезии на Северной Суматре произошло извержение вулкана — проснулась гора Синабунг (Sinabung). Во время извержения огромный столб из пепла достиг в высоту 7 километров. А в конце мая на Сицилии произошло извержение крупнейшего в Европе вулкана Этна.
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