В Польше работодательница вывезла украинца умирать в лесу: новые подробности резонансной истории

Происшествия

В Польше украинца, которому стало плохо на заводе, работодатель вывез в лес и бросил там умирать. Тело 36-летнего Василия Чорнея обнаружили только через несколько дней. В Украине у него остались жена и трое детей. В среду, 26 июня, его похоронили в родном селе Снятинского района Ивано-Франковской области. «ФАКТАМ» удалось связаться с родными украинца и узнать подробности этой истории.

Сейчас польская полиция уже задержала владелицу фирмы, на которой нелегально работал Василий Чорней. По словам других сотрудников предприятия, когда Василию стало плохо, работодательница запретила вызывать ему «скорую» и сказала, что «сама решит эту проблему». Местом «решения проблемы» стала лесопосадка возле города Вонгровец. Умирающего Василия Чорнея вывез туда один из подчиненных работодательницы — тоже украинец.

Когда все это выяснилось, владелицу фирмы взяли под стражу. Чуть позже арестовали и украинца, который вывез Василия в лес — на работе он с тех пор не появлялся, но полиция нашла его в одном их хостелов в городе Ломжи. Представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк сказал местным СМИ, что доказательств вины обоих задержанных достаточно. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Арестованная владелица фирмы

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Родная сестра Василия Чорнея Дарья рассказала, что на этом предприятии (фирма занималась изготовлением гробов) ее брат проработал несколько месяцев. В телефонных разговорах давал понять, что условия работы там не лучшие.

— Вася говорил, что ему там очень тяжело, — рассказала «ФАКТАМ» Дарья. — Когда позвонил поздравить меня с днем рождения, он даже плакал. «Я очень хочу домой, — говорил. — Здесь невыносимо. Но я не могу вернуться, ничего не заработав. А работодатель не платит». Скорее всего, за те несколько месяцев, которые Вася там работал, ему ни разу не заплатили. Я говорила брату бросать эту работу. Предлагала выслать ему деньги на дорогу, но Вася не соглашался. «Я все-таки добьюсь того, чтобы мне заплатили, — говорил. — Не могу вернуться совсем без денег».

По словам Дарьи, ездить на заработки за границу Василий начал недавно:

— С февраля 2009 года. Сначала он работал в Польше на стройке. Там платили. Но потом Вася серьезно заболел. Пока лечился, на его место взяли другого человека, и пришлось искать новую работу. Так он нашел это предприятие. Они работали с деревом, в основном изготовляли гробы. Кстати, найти эту работу ему помог украинец — тот самый, который по приказу начальницы вывозил умирающего Васю в лес. Они с Васей жили в одной квартире.

Не исключено, что Васю на работе били. Он сам об этом не рассказывал, но на этом же предприятии работал мужчина из нашего села. Он вернулся домой избитый, без копейки. Говорил, что там к людям относятся как к скоту. Он советовал Васе уезжать домой, но брат остался.

По словам Дарьи, Вася звонил родным почти каждый день. Последний раз вышел на связь 8 июня, а потом неожиданно пропал.

— Брат перестал выходить на связь, — говорит Дарья. — Это было совсем на него не похоже. Вася не позвонил даже 13 июня, в день рождения старшей дочери. 14-го у него у самого был день рождения. Мы целый день пытались ему дозвониться, но бесполезно. Уже не знали, что и думать. А в ночь на 16 июня к отцу прибежал сосед. Он увидел в Facebook фотографию Васи — уже мертвого, в лесу. Когда его там обнаружили, при нем не было документов, никто не знал, кто он и откуда. Мы были в ужасе. Тут же начали звонить в консульство, в правоохранительные органы… Еще вовремя успели сообщить польским властям, что это наш родственник. Иначе Васю похоронили бы как неизвестного.

Оказалось, он умер еще 12 июня. Ему стало плохо на работе. Раньше у Васи не было проблем со здоровьем. Но тут ему, видимо, стало плохо из-за жары и испарений паров химикатов. Польская пресса написала, что на том предприятии не было ни вентиляции, ни каких-либо нормальных условий для работы… Васе никто не оказал помощь, не вызвал «скорую». Его просто выбросили в лес умирать.

Наталья очень благодарна людям, которые помогли семье собрать деньги на перевоз тела Василия в Украину:

— Это очень дорого, у нас не было такой суммы. Спасибо всем, кто помог — благодаря этим людям мы смогли похоронить Васю в родном селе. Мы его даже не видели, брата привезли в закрытом гробу… У него остались жена и трое деток. Им семь, девять и двенадцать лет.

По словам Дарьи, причину смерти Василия они до сих пор не знают.

— Вместе с телом нам передали бумагу с кодом, — говорит Дарья. — С этим кодом мы должны обратиться в консульство, где потом помогут найти информацию о вскрытии на одном из сайтов. Одним словом, это непросто. А пока что мы были заняты похоронами… Честно говоря, я не верю в справедливость. Не верю, что работодательница, которая так обращается с людьми, получит заслуженное наказание. Но есть еще Божий суд. А мы больше всего хотели бы узнать правду. Что там произошло? Правдивы ли слухи о том, что, после того, как Васе стало плохо, его добили? Нам сначала говорили, что у него обнаружили травму головы. А сейчас уже заявляют, что он вроде бы умер своей смертью… Мы хотим знать, как все было на самом деле.

О том, что многие польские работодатели обращаются с украинцами, как с бесправной рабочей силой, «ФАКТЫ» писали неоднократно. За последнее время произошло несколько резонансных историй, которые это подтверждают.

В декабре 2017 года уроженка Луцка Алена Романенко лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину. Алена работала в прачечной недалеко от города Познань. По словам женщины, машина, на которой она работала, постоянно ломалась. При этом инструктаж сотрудникам прачечной никто не проводил. Как и что нужно делать, новым сотрудникам показывали их коллеги. Одна сотрудница сказала Алене, что нужно вынимать простынь, если на ней появится узел. Алена так и сделала — и ее руку затянуло в гладильную машину. Когда приехала «скорая», молодая женщина уже лишилась части руки. Спасатели хотели разрезать гладильную машину, но хозяин прачечной не разрешил. В результате Алена почти час прождала с зажатой рукой в машине, пока не приехали мастера, которые разобрали агрегат.

Алена Романенко лишилась руки из-за работодателя

Об этом деле в свое время писали центральные польские СМИ. С тех пор прошло полтора года, по этому делу до сих пор идут суды. Муж Алены Андрей Романенко рассказал «ФАКТАМ», что по поводу случившегося открыто три производства: два уголовных и одно гражданское. Многочисленные экспертизы доказали, что нарушения были именно со стороны работодателя. Прокуратура запретила использовать эту гладильную машину. Было доказано, что возле машин не было ни необходимых металлических перегородок, ни предупреждающих наклеек. На основании этих экспертиз инспекция труда подала на прачечную в суд.

— Суд по уголовному делу уже на завершающем этапе, — сообщил «ФАКТАМ» Андрей Романенко. — А вот по гражданскому делу ничего не известно. Мы надеемся, что после вынесения приговора в уголовном процессе, суд по гражданскому делу пойдет быстрее. А вот со стороны Украины мы помощи, к сожалению, не дождались. Хотя не раз обращались в соответствующие органы.

Не менее страшный циничный случай произошел в феврале 2018 года, когда польский работодатель бросил парализованную украинку умирать на улице. 43-летняя Оксана Харченко работала на продуктовой базе в Познани. Когда у женщины случился инсульт, работодатель вместо того, чтобы вызвать «скорую», вывез заробитчанку в другой город и бросил на автобусной остановке. Оксана чудом выжила, но ее частично парализовало. Работодатель согласился оплатить лечение женщины только после скандала в прессе. Несколько недель назад стало известно, что польский бизнесмен едва не избежал наказания за содеянное. Суд в городе Сьрода-Великопольска признал его виновным, но освободил от штрафа, мотивируя это тем, что он, дескать, оплатил лечение потерпевшей. Но прокурор с таким решением не согласился и уже добился его отмены.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как украинцы массово едут в Польшу на заработки. А президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказывал «ФАКТАМ», на что нужно обращать внимание, устраиваясь на работу за границу.

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