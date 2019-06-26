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Появилось видео разведения сил и боевой техники в Станице Луганской
Командование операции Объединенных сил показало, как 26 июня проходило так называемое разведение сил возле Станицы Луганской. Подразделения ООС отошли с позиций возле пункта пропуска через линию разграничения.
За процессом наблюдали командующий ООС Александр Сырский и представители ОБСЕ.
Предполагалось, что разведение сил будет двусторонним. Украинская сторона отвела подразделения по сигналу ракеты. Пока не было подтверждений, что противник аналогично отвел свои войска.
В штабе ООС говорят, что процесс разведения сил и средств рассчитан на трое суток — до 28 июня. По итогам миссия ОБСЕ должна провести инспекцию и сделать заявление о выполнении обязательств сторонами.
Напомним, планы по разведению сил возле участка № 1 «Станица Луганская» были заложены еще в Минских договоренностях. Последние три года возможность разведения сил обсуждалась только в теории, так как боевики постоянно прибегали к обстрелам на данном участке линии разграничения.
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