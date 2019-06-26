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Политика

Подтверждение полномочий России в ПАСЕ: какие страны голосовали "за"

21:38 26 июня 2019 89
пасе
Инф. «ФАКТОВ»

26 июня Парламентская ассамблее Совета Европы проголосовала за то, чтобы вернуть полномочия российской делегации. Это решение поддержали 116 депутатов. 15 воздержались, еще 62 выступили против.

В разрезе стран у российской делегации нашлось двадцать государств-союзников, которые поддержали либо единогласно, либо большинством голосов. На стороне РФ выступили: Армения, Австрия, Азербайджан, Швейцария, Кипр, Германия, Испания, Финляндия, Франция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

Среди противников возвращения россиян в ПАСЕ была Украина, Грузия и Великобритания, а также страны Балтии и Восточной Европы, (Эстония, Литва, Латвия, Албания, Польша, Румыния, Словения, Словакия).

Как сообщает Европейская правда, при голосовании сформировалась еще и большая группа неопределившихся (равное число голосов «за» и «против») и воздержавшихся: Андорра, Бельгия, Болгария, Дания, Хорватия, Лихтенштейн, Нидерланды, Швеция.

Напомним, украинская делегация и представители еще шести стран в знак протеста покидают сессию ПАСЕ и возвращаются в свои страны для консультаций.

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