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Подтверждение полномочий России в ПАСЕ: какие страны голосовали "за"
26 июня Парламентская ассамблее Совета Европы проголосовала за то, чтобы вернуть полномочия российской делегации. Это решение поддержали 116 депутатов. 15 воздержались, еще 62 выступили против.
В разрезе стран у российской делегации нашлось двадцать государств-союзников, которые поддержали либо единогласно, либо большинством голосов. На стороне РФ выступили: Армения, Австрия, Азербайджан, Швейцария, Кипр, Германия, Испания, Финляндия, Франция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Сербия, Сан-Марино, Турция.
Среди противников возвращения россиян в ПАСЕ была Украина, Грузия и Великобритания, а также страны Балтии и Восточной Европы, (Эстония, Литва, Латвия, Албания, Польша, Румыния, Словения, Словакия).
Как сообщает Европейская правда, при голосовании сформировалась еще и большая группа неопределившихся (равное число голосов «за» и «против») и воздержавшихся: Андорра, Бельгия, Болгария, Дания, Хорватия, Лихтенштейн, Нидерланды, Швеция.
Напомним, украинская делегация и представители еще шести стран в знак протеста покидают сессию ПАСЕ и возвращаются в свои страны для консультаций.
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