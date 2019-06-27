Седокова отдыхает: Карди Би выпустила дикий «голый» клип на песню Press (видео)

Шоу-бизнес

В среду, 26 июня, известная рэп-исполнительница Карди Би выпустила скандальный видеоклип на песню Press, в котором представлены обнаженная натура, кровь и насилие. Об этом пишет Aol.

По мнению фанатов, Press — это своего рода обращение к СМИ, которые обсуждают (и осуждают) певицу, но она хочет показать, что ей на них плевать.

Видео начинается со сцены поцелуев, после которой одетая в нижнее белье Карди курит сигарету и стреляет из пистолета — и все это до того, как звучит песня.

Когда Карди наконец начинает читать рэп, поклонники видят, как ее допрашивают, она выходит к прессе в белом наряде и в вуали. Затем полностью обнаженная и залитая кровью певица присоединяется к более чем 20 другим голым танцорам на улице.

В клипе Карди подозревают в убийстве, она устраивает погром в кабинете следователя, «убирает» в суде всех свидетелей и в итоге оказывается за решеткой, где решает утопить свою сокамерницу в унитазе.

Песню PressКарди записала еще в декабре прошлого года и представила на минувших выходных на церемонии вручения премии BET Awards 2019.

Новым видео Карди, похоже, прямо обращается к своим нынешним юридическим трудностям — на этой неделе она выступила на слушаниях в суде, где ​​не признала себя виновной в двух уголовных преступлениях и 10 различных проступках во время предполагаемого инцидента в стрип-клубе в прошлом году.

Режиссером клипа выступила Джора Францис. Ранее она сняла для рэперши клипы «Be Careful» и «Money». Трек должен войти в новый альбом исполнительницы, релиз которого запланирован на этот год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США. Рэперша вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне, который плотно облегал ее тело. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине на ее ягодицах.

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