Происшествия

Появилось видео масштабного пожара на складах под Киевом

В сети появилось видео грандиозного пожара, который возник в Киево-Святошинском районе Киевской области на складе с секонд-хендом, с высоты птичьего полета.

Как видно на записи, из предположительного склада секонд-хенда, охваченного огнем, валит густой черный дым. Горящий объект находится недалеко от гипермаркета Ашан, который, судя по видео, продолжает работать.

Напомним, что пожар начался в среду вечером в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс. кв. м.

Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сообщили, что масштабное возгорание было ликвидировано незадолго до полуночи — в 23:53.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 75 человек личного состава и 19 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 июня в 19:30 в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошел пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2 тыс. 500 м² (общая площадь 3тыс. 500 м2).

Позже стало известно, что из-за пожара на складах секонд-хенда существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район, ведь склады размещены на территории бывшего резинового завода. Проводились замеры воздуха на наличие концентраций опасных химических веществ: хлор, аммиак, кислород, углекислый газ, диоксид серы, сероводород, угарный газ, оксид азота.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье во время движения загорелся грузовик с посылками.

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