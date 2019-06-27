Пострадал из-за отца: в США барменша плюнула в сына Трампа

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Сотрудница коктейль-бара в Чикаго плюнула в сына президента США Дональда Трампа Эрика. Об этом он рассказал местному изданию, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times.

По информации издания, инцидент произошел в баре при гостинице Aviary, где Трамп присутствовал в компании нескольких человек. Как сообщает очевидец, женщина раскритиковала действующего главу государства, после чего подошла к его сыну и плюнула ему в лицо.

«Это был исключительно отвратительный поступок человека, у которого явно есть проблемы с эмоциями», — поделился сын американского лидера с журналистами.

По его словам, женщина была задержана Секретной службой США, однако он отказался свидетельствовать против барменши, после чего ее освободили из-под стражи.

Эрик Трамп обвинил в нападении на него демократов, добавив, что для сторонников партии, пропагандирующей толерантность, у нее «слишком мало вежливости».

«Когда кто-то настолько нездоров, что готов опуститься до плевания в людей, это просто подчеркивает отчаяние от того факта, что мы побеждаем», — заметил он.

Издание напоминает, что в декабре 2018-го Эрика Трампа раскритиковали за высказывание в отношении мужа советницы его отца Келлиэнн Конуэй. Эрик написал, что муж Конуэй Джордж, открыто критикуя Трампа, демонстрирует неуважение к собственной супруге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Эрик Трамп бросился спасать незнакомую ему женщину на улице Нью-Йорка. 34-летний бизнесмен заметил, что женщина потеряла сознание возле станции метро. Мужчина храбро бросился наперерез потоку транспорта, чтобы остановить как раз проезжавшую мимо машину «скорой помощи». На бегу он кричал, чтобы привлечь внимание водителя. При этом мистер Трамп едва не угодил под колеса велосипеда.

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