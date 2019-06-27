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Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новым фото
Известная украинская певица Настя Каменских спровоцировала новый виток слухов о своей беременности.
Поводом для этого стал свежий пост исполнительницы в Сети, в котором она выставила новое фото, которое поклонники сочли провокационным — ведь на снимке отчетливо видно, что Настя Каменских беременна!
На фото артистка спускается по лестнице в красивом облегающем платье телесного цвета.
Платье подчеркнуло идеальные формы певицы, но многие поклонники при этом увидели, Настя поправилась в животике и грудь ее стала еще более пышной.
В этот раз образ певицы получился очень элегантным и нежным. Красивое платье подчеркнуло идеальные формы певицы. Но поклонники звезды отчетливо увидели, что певица поправилась в животике и грудь ее стала еще более пышной.
«И почему я всё время думаю, что Настя беременна?», «Она беременна?!», «Настя беременная это точно) Походу уже беременная!», «Настя ты беременная», «Вас не здається що у Насті живіт???», — задаются актуальным для себя вопросом поклонники.
При этом многие находят контраргументы и отмечают красоту певицы: «Идеально женственно и красота сбивает с ног!», «Красотка, я кстати на этом фото не вижу никакого живота», «Да не беременна она, это жирок», «Блин, руку на живот положила все… беременная».
В итоге участники дискуссии пришли к выводу, что как бы там ни было, образ певицы получился просто превосходным. А изысканные украшения и распущенные кудряшки добавили стилю нотку романтичности и в тоже время легкости.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских порадовала поклонников своим ярким видео с девичника. Вечер перед свадьбой с Потапом невеста провела в компании лучших подружек. Девушки облачились в белое, а самой Насте как виновнице торжества еще и надели на голову корону.
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