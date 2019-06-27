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- 08:48 Названо имя «Королевы купальников» в Instagram: соблазнительные фото
Названо имя «Королевы купальников» в Instagram: соблазнительные фото
Британская компания по производству нижнего белья и купальных костюмов Bluebella представила список «лучших моделей в купальников», которые своими снимками привлекают больше всего пользователей в соцсети Instagram. Титул «Королевы купальников» достался 33-летней российской модели Ирине Шейк, которая недавно рассталась с отцом свой двухлетней дочери — актером Брэдли Купером.
За каждый рекламный пост в Instagram красотка зарабатывает до 60 тысяч фунтов стерлингов (около 76 тысяч долларов).
«Instagram — это основной источник вдохновения для женщины для того, как выглядеть на пляже летом этого года, вот почему супермодели, такие как Ирина, могут так много зарабатывать на рекламе купальников», — рассказала исполнительный директор Bluebella Эмили Бенделл изданию The Sun.
Второе место в рейтинге заняла 38-летняя бразильская супермодель Алессандра Амброзио, бывший «ангел» Victoria's Secret.
На третьем — 28-летняя американская модель Эмили Ратаковски.
Четвертое заняла американская модель плюс-сайз — 31-летняя Эшли Грэм.
А замыкает первую пятерку 30-летняя Кэндис Свейнпол — еще один «ангел» Victoria's Secret из ЮАР.
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