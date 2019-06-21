Резиновые сапоги от Chanel: стильная Ирина Шейк на прогулке с дочкой (фото)

Стиль жизни

После того, как модель Ирину Шейк засекли в Нью-Йорке на прогулке с двухлетней дочерью Леей в летних платьях от Burberry, 33-летняя уроженка России снова вышла гулять с ребенком. На этот раз, как сообщает издание Metro, Ирина была готова к любой погоде, одевшись в плащ от Burberry цвета хаки, маленькое черное платье и бежевые с черным резиновые сапоги от Chanel — несмотря на то, что дождя в то время не было.

Малышка Лея также была в резиновых сапожках ярко-желтого цвета и черном платьице без рукавов от Versace. Временами Ирина надевала на нее плащ — почти такой же, как у мамы.

Как пишет US Weekly, расставшиеся недавно Шейк и отец Леи Брэдли Купер, наняли юриста, который поможет разработать им план по совместному воспитанию ребенка. Модель и актер намерены разделить опеку над дочкой поровну.

«Они оба работают, и у них есть няня. Они координируют свои действия так, чтобы с дочкой всегда был кто-то один из родителей. А на важных событиях в жизни Леи они будут присутствовать оба», — сообщает источник издания.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Названа причина разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк: в слухах есть доля правды.

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