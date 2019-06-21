- 12:58 Жуткие фарфоровые Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта ужаснули британских покупателей
- 12:58 В Киеве на вход и выход закрыли сразу несколько станций метро
- 12:52 Убийство Даши Лукьяненко: стали известны шокирующие результаты экспертизы
- 12:51 Бойко, Левочкин и другие: журналисты рассказали, кто прилетал в Вену на день рождения Фирташа
- 12:48 На концерте Макса Коржа в Киеве произошла массовая драка
- 12:43 До +36: синоптик рассказала о жаре в выходные дни
- 12:28 В «Челси» нашли новую работу для Петра Чеха
- 12:27 Бросил и уехал: в Крыму в море унесло много людей на "банане"
- 12:24 Обладатель уникального рекорда Фернандо Торрес завершил карьеру: топ-10 голов форварда
- 12:18 Евро дорожает быстрее, чем доллар: что будет дальше
- 12:13 Резиновые сапоги от Chanel: стильная Ирина Шейк на прогулке с дочкой
- 11:57 Селфи-палки лучше оставить дома: украинцам рассказали, как вести себя в Беларуси
Резиновые сапоги от Chanel: стильная Ирина Шейк на прогулке с дочкой (фото)
После того, как модель Ирину Шейк засекли в Нью-Йорке на прогулке с двухлетней дочерью Леей в летних платьях от Burberry, 33-летняя уроженка России снова вышла гулять с ребенком. На этот раз, как сообщает издание Metro, Ирина была готова к любой погоде, одевшись в плащ от Burberry цвета хаки, маленькое черное платье и бежевые с черным резиновые сапоги от Chanel — несмотря на то, что дождя в то время не было.
Малышка Лея также была в резиновых сапожках ярко-желтого цвета и черном платьице без рукавов от Versace. Временами Ирина надевала на нее плащ — почти такой же, как у мамы.
Как пишет US Weekly, расставшиеся недавно Шейк и отец Леи Брэдли Купер, наняли юриста, который поможет разработать им план по совместному воспитанию ребенка. Модель и актер намерены разделить опеку над дочкой поровну.
«Они оба работают, и у них есть няня. Они координируют свои действия так, чтобы с дочкой всегда был кто-то один из родителей. А на важных событиях в жизни Леи они будут присутствовать оба», — сообщает источник издания.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Названа причина разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк: в слухах есть доля правды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...