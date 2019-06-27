Происшествия

В Харькове затопило станцию метро: в сети показали видео инцидента

В сети опубликовали видео ЧП в метро Харькова — там затопило станцию «Московский проспект». Ранее в Харькове из-за сильных ливней изрядно подтопило улицы.

«Для недовольных реконструкцией каскада в саду Шевченко, классический каскад решили открыть в метро на Московском», — говорится в комментарии к видео, которое опубликовал «Харьков Лайв».

По информации STATUS QUO, вода пошла в подземку из-за прорыва трубы: «Прорыв произошел на входящей трубе. Вода пошла по подземным переходам и попала на платформу. Устранение проблемы заняло около 20 минут, на расписании движения поездов ЧП не сказалось».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились фото из аннексированного Симферополя, изрядно потрепанного стихией — сильным дождем затопило улицы, подвалы домов и даже некоторые здания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,

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