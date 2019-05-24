Непогода в Харькове: улицы затопило водой и засыпало градом (фото, видео)

Происшествия

В пятницу, 24 мая на Харьков обрушился сильный ливень с грозой и выпал град. Харьковские коммунальщики под проливным дождем укладывали асфальт. По словам очевидцев, самые крупные градинки были размером до сантиметра. В некоторых местах они посбивали листья с деревьев.

Видео и фото последствий непогоды опубликовали в соцсетях харьковчане.

По прогнозам синоптиков, в выходные на большей части Украины, в том числе и в Харькове, остается большая вероятностей дождей со шквалистым ветром и градом. Напомним, 20 мая в Ивано-Франковской области выпал град размером с куриное яйцо. А в Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями. Также масштабное торнадо пронеслось по Житомирской области. Стихия уничтожила более 100 гектаров леса.

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