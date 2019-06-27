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Общество и люди

Поздравления с Днем Конституции: красивые картинки, открытки и стихи

9:53 27 июня 2019 6
Конституция Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 28 мая, в Украине отмечают День Конституции, в которой недавно закрепили курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО. Основной Закон Украины приняли 28 мая 1996 года — народные депутаты Украины согласовывали положения новой Конституции всю ночь.

Предлагаем вашему вниманию поздравления с Днем Конституции, который является единственным праздником, закрепленным в самом Основном Законе.

* * *

Я — українець. Є у мене право
на рідну мову та свою державу,
на гордий прапор золотисто-синій,
на щастя жити у такій країні.
Я — українець. Право знати маю
про тих, кого героями вважаю,
що людство рятували від руїни, —
синів і дочок, гідних України.
Я — українець. Хочу право мати
завжди усе, що думаю, казати,
на незалежну та міцну державу,
на все, що гарантовано по праву.
Я — українець. І моє це право
любити землю горду й величаву,
та дух свободи набирати в груди.
Я — українець. Був ним, є, і буду!
(Л. Вознюк)

* * *

Конституция — паспорт страны. Только зрелое государство может позволить себе принять Основной Закон. Закон дает нам возможность счастливо жить в нашей любимой Украине. С Днем Конституции!

* * *

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові нашої державності, а принципи демократії, рівності, верховенства права, повністю втілюються в наше повсякденне життя. Нехай це свято додасть Вам наснаги в роботі та житті на благо України!

* * *

С Днем Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.

* * *

День Конституції — свято велике,
Багато прав і обов’язків у нас з тобою,
Ми Україну цінуємо, любимо і обожнюємо,
І в важку хвилину завжди її захистимо.
З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знову.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце текущей недели украинцев ожидают длинные выходные — День Конституции Украины (28 июня, пятница) и по календарю — суббота и воскресенье. При этом, воскресенье, 30 июня, совпадает еще с одним праздником — Днем молодежи.

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