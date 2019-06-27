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Время отвечать за свои слова: отец Гандзюк выиграл суд против Кивы
Соломенский районный суд Киева встал на сторону отца убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, который подал в суд на лидера Соцпартии Украины Илью Киву — дело касалось защиты чести и достоинства.
«Суд удовлетворил иск отца Кати Гандзюк к Илье Киве и ООО „Голдберри“ (Еспресо.TV)», — сообщил в социальных сетях адвокат Маси Найем.
По его словам, заочным решением райсуд признал недостоверной информацию, озвученную Ильей Кивой в прямом эфире. Последний в октябре 2018 на Еспресо.TV заявил: «Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовываниы городского бюджета».
Суд обязал ответчика в течение десяти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV, а также взыскать с Кивы в пользу Виктора Михайловича Гандзюк судебный сбор в размере 1410 гривен.
«В том же эфире на 05 минуте 38 секунде Илья Кива говорит дословно: „Я отвечаю за каждое сказанное свое слово“. Собственно пришло время. Поздравляю вас, Виктор Михайлович», — пишет Маси Найем в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, продлили действие меры пресечения до 3 августа 2019 года.
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