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Происшествия

Дело Гандзюк: Мангеру продлили меру пресечения

16:47 25 июня 2019 19
полицейский и Мангер
Инф. «ФАКТОВ»

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, продлили действие меры пресечения до 3 августа 2019 года.

Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Сегодня постановлением Шевченковского райсуда Киева продлен срок действия возложенных на подозреваемого В. Мангера процессуальных обязанностей до 3 августа 2019 года. Постановление обжалованию не подлежит», — написала она.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома. 4 ноября Екатерина умерла в больнице.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрение главе Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.

Из зала суда Мангер вышел под залог почти в два с половиной миллиона гривен.

Позже Владислав Мангер получил разрешение передвигаться в пределах области и предварительно не предупреждать об этом следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», все обвиняемые в совершении покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором.

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