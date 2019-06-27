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Писали на скорую руку? В сети показали постановление на обыск у Бирюкова
В доме волонтера, общественного деятеля и кандидата в депутаты Юрия Бирюкова прошли обыски. Государственное бюро расследований оправдывалось, что искало документы о материальном обеспечении армии, а оперативные мероприятия якобы ведутся уже около года. Тем не менее, даже простой анализ судебного разрешения на обыск позволяет сделать вывод, что документ готовился в спешке, в тексте присутствуют грубые ошибки. Суд не озаботился изложением фабулы дела, равно как и не указал, под каким статусом там фигурирует Бирюков.
Судебное определение опубликовал блогер Андрей Дзиндзя в Facebook. Он назвал документ «феерическим».
Напомним, сам Бирюков, комментируя обыск, подтвердил, что цель прихода следственной группы осталась непонятной. Чтобы получить информацию о закупках в Минобороны намного проще было бы поступить традиционно и направить запрос в министерство. Более того, заинтересовавшие следователей документы — ТУ на вещественное имущество — опубликованы в открытом доступе на сайте Минобороны.
Бирюков не исключает, что обыски предполагались как метод запугивания. При обыске не было изъято ничего, кроме флешки и черновиков, а следователь не мог объяснить цель прихода.
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