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Украина

Писали на скорую руку? В сети показали постановление на обыск у Бирюкова

10:35 27 июня 2019 116
бирюков
Инф. «ФАКТОВ»

В доме волонтера, общественного деятеля и кандидата в депутаты Юрия Бирюкова прошли обыски. Государственное бюро расследований оправдывалось, что искало документы о материальном обеспечении армии, а оперативные мероприятия якобы ведутся уже около года. Тем не менее, даже простой анализ судебного разрешения на обыск позволяет сделать вывод, что документ готовился в спешке, в тексте присутствуют грубые ошибки. Суд не озаботился изложением фабулы дела, равно как и не указал, под каким статусом там фигурирует Бирюков.

Судебное определение опубликовал блогер Андрей Дзиндзя в Facebook. Он назвал документ «феерическим».

документ

Напомним, сам Бирюков, комментируя обыск, подтвердил, что цель прихода следственной группы осталась непонятной. Чтобы получить информацию о закупках в Минобороны намного проще было бы поступить традиционно и направить запрос в министерство. Более того, заинтересовавшие следователей документы — ТУ на вещественное имущество — опубликованы в открытом доступе на сайте Минобороны.

Бирюков не исключает, что обыски предполагались как метод запугивания. При обыске не было изъято ничего, кроме флешки и черновиков, а следователь не мог объяснить цель прихода.

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