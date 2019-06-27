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«Русский мир» списал в утиль»: в сети обсуждают показательную историю боевика "ДНР"
Боевик «ДНР» Михаил Кошман стал ярким примером того, как Россия на самом деле относится к коллаборантам. Командование оккупантов интересовалось боевиком лишь до тех пор, пока он мог участвовать в боевых действиях. Когда же боевик стал инвалидом без ног, о нем забыли и теперь он вынужден надеяться на родственников и просить милостыню.
После ампутации ног в 2015 году Кошман крайне возмущен размером назначенной ему пенсии. Оккупанты назначили ему выплату в 3200 рублей (около 1500 грн). Но даже эта нищенская пенсия периодически не выплачивается и тогда жилье за долги отключают от электричества. Жертве пропаганды оккупанты отказали в общежитии и посоветовали потерпеть.
Теперь бывший боевик записывает видеообращения, пытаясь взывать к совести своих командиров и оккупационной администрации. «Вы говорите: никто не забыт, ничто не забыто. Да вы уже забыли нас!» — констатирует он.
Журналист и блогер Денис Казанский отмечает, что история Кошмана типична для ОРДЛО, а потому важно о ней рассказывать, чтобы как можно больше людей наглядно увидели, что собой представляет «русский мир» и как он безжалостно списывает таких в утиль.
В то же время в сети констатируют, что даже пострадав от «русского мира» и его пропаганды, боевик, похоже, так ничего и не понял.
Напомним, ранее в СБУ подсчитали, что за четыре года почти полный батальон бывших боевиков разочаровался в «русском мире» и сдался украинским властям, воспользовавшись программой «Тебя ждут дома».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..