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Запрет на каски и бронежилеты: Бирюков рассказал об обысках в Минобороны
Известный волонтер и бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков, в доме которого накануне проходил обыск, сообщил, что с сегодняшнего дня Минобороны не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения.
«Следователи ГБР закончили обыски в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Они изъяли оригиналы всей рабочей документации, всех технических условий (ТУ), все образцы-эталоны, на основании которых производится контроль качества, все компьютеры с документацией на разработку, — пишет Юрий Бирюков на своей страничке в Facebook и добавляет: — С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет права покупать или принимать на склады ни одного элемента вещевого обеспечения. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины не имеет право покупать каски и бронежилеты. Совсем. Вообще. Точка».
Тем временем объяснили, что происходит, и в Главном управлении развития и сопровождения матобспечения ВСУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали судебное разрешения на обыск у Юрия Бирюкова, которое, судя по его виду, готовили в спешке — в тексте присутствуют грубые ошибки. Суд не озаботился изложением фабулы дела, равно как и не указал, под каким статусом там фигурирует Бирюков.
Судебное определение опубликовал блогер Андрей Дзиндзя в Facebook. Он назвал документ «феерическим».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..